Экс-защитник «Спартака» Рыбус: зимой ко мне никто не обращался, все мои мысли — об ФК «10»

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Мацей Рыбус заявил, что не получил ни одного предложения от профессиональных клубов в зимнее трансферное окно.

«Этой зимой ко мне никто не обращался. Если честно, уже перестал даже думать об этом. Все мои мысли и силы сконцентрированы на ФК «10». Если получится вернуться в профессиональный футбол, будет круто. Если нет — не буду переживать. Но говорить о завершении карьеры пока нет смысла», — цитирует Рыбуса Sport24.

Последним клубом экс-защитника сборной Польши остаётся казанский «Рубин», который Рыбус покинул летом 2024 года. Помимо «Рубина», «Спартака» и «Локомотива», поляк выступал в России за грозненский «Ахмат». С октября прошлого года 35-летний защитник выступает в Медиалиге за клуб ФК «10».