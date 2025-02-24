Источник: Венгрия заблокировала санкции в отношении ЦСКА и «Ростова»

Венгрия смогла добиться исключения двух российских клубов — московского ЦСКА и «Ростова» — из 16-го пакета санкцией Европейского Союза. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел страны Петер Сийярто. Ранее сегодня был «выпущен» 16-й пакет санкций против России. В него вошли 48 физических и 35 юридических лиц.

По информации Vsquare, инициатором решения о включении футбольных команд в санкционный список была Эстония. Кроме них, санкциям должны были подвергнуть Олимпийский комитет России.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.