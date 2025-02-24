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Игрок «Локо» Батраков: в молодёжке перебарщивал с пихачем, бывало стыдно

Игрок «Локо» Батраков: в молодёжке перебарщивал с пихачем, бывало стыдно
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, что слишком вспыльчив на футбольном поле, и сейчас работает над этим.

— Ты говорил, что жалеешь, что на футбольном поле ты вспыльчивый, хотя по тебе не скажешь.
— Да, я работаю над собой, чтобы спокойнее относиться, но футбол — это эмоции, которые иногда сложно контролировать.

— Был момент, когда сильно пожалел об этом?
— В молодёжке перебарщивал с пихачем партнёрам. Бывало даже стыдно. На правах капитана и лидера высказывал всем подряд, потом в раздевалке уже понимал, что перебор. И извинялся, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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