Галлас раскритиковал трансферы «Челси»: ты должен быть уверен, когда тратишь € 80 млн

Экс-защитник «Челси» и сборной Франции Вильям Галлас высказался с критикой в адрес лондонцев за подписание защитника Уэсли Фофана из «Лестера» в качестве замены бразильцу Тьяго Силве.

«Челси» не подписал защитника с такими же качествами [как Тьяго Сильва], несмотря на то что потратил £ 70 млн стерлингов на Уэсли Фофана, что просто стало катастрофой. Когда «Челси» подписал Фофана три года назад, я очень волновался, потому что он уже получил длительную травму в «Лестере».

Иногда серьёзное повреждение может сильно сказаться на теле, и с тех пор как он присоединился к «Челси», даже когда был в хорошей форме, он не смог показать свои лучшие выступления. «Челси» допустил ошибку. У него есть потенциал зайти очень далеко, но так трудно оправиться от серьёзных травм и выйти на тот же уровень. Ты должен быть уверен, когда тратишь такие деньги», — цитирует Галласа DAZN.

Французский защитник Уэсли Фофана присоединился к «Челси» 31 августа 2022 года. «Лестер» получил за своего футболиста € 80,4 млн. За два с половиной сезона Фофана провёл за «Челси» всего 32 матча и забил два мяча.