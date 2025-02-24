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Алексей Батраков: зарплата выросла — теперь покупаю одежду, которая особо и не нужна

Алексей Батраков: зарплата выросла — теперь покупаю одежду, которая особо и не нужна
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, что изменилось в его жизни с увеличением зарплаты.

— А что начало меняться?
— Зарплата выросла, денег больше стало. Теперь могу купить что-то, чего раньше не покупал. Причём то, что особо и не нужно. Например, если в магазине понравилась какая-то вещь, то покупаю её, а домой прихожу и думаю: а надо ли было покупать?

— Кроссовки?
— К кроссовкам я более трепетно отношусь. К одежде — легко.

— Большие деньги сгубили многих талантливых игроков в России. Ты этого не боишься?
— Спасибо моим близким, которые, уверен, мне помогут, если начнётся что-то похожее. Родители постоянно говорят, чтобы я оставался собой.

— Когда зарплата стала больше, купил что-то родителям?
— У меня была мечта свозить их на Мальдивы. Пару недель назад они как раз оттуда вернулись. Сказали, что поездка была потрясающей, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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