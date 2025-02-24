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Солдатенко: хотел бы перейти в «Ман Юнайтед», но сейчас цель — выйти с «Черноморцем» в РПЛ

Солдатенко: хотел бы перейти в «Ман Юнайтед», но сейчас цель — выйти с «Черноморцем» в РПЛ
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Голкипер «Черноморца» Ростислав Солдатенко поделился локальными и глобальными целями в карьере.

«В какую команду хотел бы перейти? В «Манчестер Юнайтед». Может, спас бы клуб. Это первая команда, которую я в детстве увидел по телевизору. С тех пор болею за «МЮ». Футбольная мечта? Поиграть за «Манчестер Юнайтед», однако она вряд ли осуществится, но на то она и мечта. В данный момент у меня есть цель — выйти с «Черноморцем» в Премьер-Лигу. Других мыслей нет», — приводит слова Солдатенко «РБ Спорт».

Ростислав Солдатенко перебрался в «Черноморец» из «Алании» в статусе свободного агента в зимнее трансферное окно. За клуб из Владикавказа голкипер выступал с лета 2019 года. В текущем сезоне Солдатенко провёл 20 матчей в Первой лиге, в которых он пропустил 21 мяч и записал на свой счёт девять «сухих» игр.

«Черноморец» занимает в турнирной таблице Первой лиги пятое место с 36 очками в 21 матче. Отставание от зоны стыковых матчей за выход в Премьер-Лигу составляет одно очко, от зоны прямого выхода — семь очков.

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