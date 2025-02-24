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Игрок «Локомотива» Батраков: трансфер в Европу — главная футбольная мечта

Игрок «Локомотива» Батраков: трансфер в Европу — главная футбольная мечта
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился мнением о своём возможном переходе в европейский клуб в будущем.

— Тебя уже много раз спрашивали о трансфере в Европу. Но как ты бы в целом описал эту возможность?
— Мечта. Но у меня нет возраста, когда я бы хотел уехать. Если получится — хорошо. Я стараюсь об этом не думать, потому что такие мысли могут поглощать.

— Европа — главная мечта?
— Главная мечта — чтобы родители были здоровы, а у меня появилась семья лет через пять. А в плане футбола — да. Но пока буду стараться просто ценить момент, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

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