Лепсая предположил, почему «Спартак» заинтересовался Саласаром вслед за «Зенитом»

Футбольный агент Тимур Лепсая высказал предположение, почему московский «Спартак» попытался подписать полузащитника португальской «Браги» Родриго Саласара после санкт-петербургского «Зенита».

— Как мне кажется, действовал «Спартак». [Решили], что раз товарищ Саласар приехал на сборы, очевидно, он готов переехать в Россию, известны его пожелания и его готовы продать в Россию.

— А утереть нос «Зениту» — круто?

— Это ещё круче, но не получилось, — сказал Лепсая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее 25-летний уругваец был близок к переходу в «Зенит»: футболист даже тренировался с российской командой на сборах в ОАЭ, но трансфер сорвался. После чего игроком активно интересовался московский «Спартак», однако красно-белым не удалось заключить сделку.