«Удивительно, насколько хорошо он играл». Испанский журналист — о Захаряне

Испанский радиоведущий Onda Caro Иньиго Таберна прокомментировал гол, забитый полузащитником «Реала Сосьедад» Арсеном Захаряном в ворота «Леганеса» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Испании. Россиянин забил за свою команду второй гол и первый в сезоне.

«Гол Захаряна в ворота «Леганеса» стал выдающимся событием. Было удивительно, насколько хорошая игра была вчера. Местная газета даёт Захаряну наивысшую оценку, его игра очень выделялась», — приводит слова Таберны Metaratings.

21-летний Захарян, ставший игроком испанской команды летом 2023 года, первый гол за «Сосьедад» забил 15 марта 2024 года в ворота «Кадиса» (2:0). В нынешнем сезоне россиянин отыграл лишь 78 минут в четырёх матчах, пропустив большую часть из-за травм.