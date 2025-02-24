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Алдонин: не думаю, что новобранцы серьёзно повлияют на борьбу за золото в РПЛ

Алдонин: не думаю, что новобранцы серьёзно повлияют на борьбу за золото в РПЛ
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Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о приобретениях «Спартака» и «Зенита» в зимнее трансферное окно.

«На Зимнем кубке РПЛ мы видели игру Энрике, который после перехода сразу стал демонстрировать хороший уровень футбола. Но пока идёт зима, а как начнётся чемпионат, никто не знает. Однако не думаю, что новобранцы серьёзно повлияют на борьбу за золото. Понятно, что чем сильнее футболисты, тем выше шансы, но это не обеспечивает 100-процентный результат», — цитирует Алдонина «Евро-Футбол.Ру»

В зимнее трансферное окно «Спартак» подписал трёх новых футболистов. Из аргентинского «Ривер Плейта» перебрался вингер Пабло Солари, у греческого клуба АЕК был куплен форвард Ливай Гарсия, а из ЦСКА перешёл голкипер Илья Помазун.

«Зенит» зимой также подписал трёх игроков. У бразильского «Ботафого» был куплен вингер Луис Энрике, из «Фенербахче» на правах аренды перешёл защитник Огнен Мимович, а у ЦСКА был куплен опорник Саша Зделар.

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