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Игрок «Локо» Батраков: летом читал все комментарии в интернете, где фигурировало моё имя

Игрок «Локо» Батраков: летом читал все комментарии в интернете, где фигурировало моё имя
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, как относится к комментариям о себе в интернете.

— Андрей Семёнов сказал: «Батраков — красавец, но ему нельзя читать про себя комментарии в интернете». Часто читаешь?
— Летом, когда начал играть, очень часто — особенно после неудачных матчей. Я прямо все комментарии читал, где моё имя фигурирует. Сейчас реже, потому что надо прекращать, чтобы это не вошло в привычку, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

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