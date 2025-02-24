Новичок «Зенита» Мимович рассказал, почему покинул «Фенербахче» спустя всего 12 дней

Правый защитник «Зенита» Огнен Мимович рассказал, почему ему пришлось перейти в санкт-петербургский клуб из «Фенербахче», несмотря на то что он присоединился к турецкой команде только этой зимой.

«Говорят, что ко мне проявляет заинтересованность «Фенербахче». Конечно, решаю ехать именно туда. Тем более что эту команду возглавляет Жозе Моуринью. Кроме того, там достаточно много сербских игроков. То есть сразу определился — еду в Стамбул. И уже буквально через два дня оказываюсь там, подписываю контракт.

Подумал: ну наконец-то всё устаканилось, я игрок «Фенербахче», фокусируюсь на футболе. Но тут возникла новая проблема. Насколько я понял, турецкий клуб должен был кого-то продать, однако этого не произошло — сделка сорвалась буквально в последний момент перед закрытием трансферного окна. В турецком чемпионате можно заявлять 14 легионеров, а я таким образом оказался 15-м лишним. Поэтому мне сказали: надо будет идти в аренду», — поделился Мимович в интервью «Матч ТВ».

Сербский правый защитник Огнен Мимович перешёл из «Фенербахче» в «Зенит» на правах аренды 12-го февраля текущего года. 31-го января стамбульский клуб приобрёл его у «Црвены Звезды» за € 6,7 млн. Напомним, правый защитник «Зенита» Вячеслав Караваев получил травму на тренировке и пропустит остаток сезона.

Летом «Зенит» приобрёл правого защитника «Краснодара» Сергея Волкова. В данный момент он восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена. В осенней части справа в обороне «Зенита» периодически появлялись центральный защитник Страхиня Эракович и вингер Густаво Мантуан.