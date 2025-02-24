М. Кержаков — о словах Кокорина: не считаю, что РПЛ — говно, но она деградирует

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков оценил слова экс-форварда команды Александра Кокорина об уровне Российской Премьер-Лиги.

— Есть ли у вас разочарование в российском футболе?

— Не скажу, что разочарование. Но был 2012 год — пик нашего футбола: казалось, всё будет только развиваться. Теперь кажется, что всё пошло по нисходящей…

— РПЛ деградирует?

— Мне кажется, да. Особенно в сравнении с 2012 годом.

— Когда Кокорин говорит, что РПЛ стала «говном», как воспринимаете такие слова?

— «Говно» — жёстко сказано. Я не считаю, что РПЛ — говно, и никогда не ощущал это. Просто в каких-то моментах стало хуже… — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».