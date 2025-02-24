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Батраков: до молодёжки был на голову ниже всех. Не понимал, почему все росли, а я — нет

Батраков: до молодёжки был на голову ниже всех. Не понимал, почему все росли, а я — нет
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, как относился к своему маленькому росту в детстве.

— Читал интервью твоих детских тренеров. Почти все говорят одно и то же: ты в каждом матче выживал из-за своего роста. Верное определение?
— Выживал? Наверное, можно так сказать. До молодёжки я был на голову ниже всех, но это способствовало развитию футбольного мышления, начал быстрее принимать решения, думать заранее — всё не просто так.

— Каково это, когда ты на поле всегда самый мелкий?
— На меня это не давило. Мне наоборот нравилось, когда я забивал, все вокруг говорили: «Какой маленький пацан гол забил».

— То есть вообще из-за этого не парился?
— Чуть-чуть. В моменте не понимал, почему все выросли, а я — нет. Но я ещё продолжаю расти, ха-ха. Прошлой зимой был 168 см, сейчас 172. За год сразу 4 см! — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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