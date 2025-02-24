Михаил Кержаков назвал сильнейшего бразильца в истории «Зенита»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о бразильских игроках команды, а также назвал самого сильного представителя этой страны за всю историю клуба.

— Как у вас строится коммуникация с бразильцами?

— Всё нормально — даже не вспомню скандалов в команде. Они на русском всё понимают, иногда даже говорят, но плохо.

— Венделу и Клаудиньо реально пора уходить?

— Да. По Клаудиньо было видно, что пора — мотивации нет.

— Как относитесь к названию «Зенит — Рио-де-Жанейро»?

— «Зенит» был и всегда будет «Зенитом» из Санкт-Петербурга. До меня, после бразильцев и всегда.

— Кто был сильнейшим бразильцем в «Зените»?

— Халк.

— Малком с ним несопоставим?

— Халк был сильнее, — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Халк выступал в составе санкт-петербургского клуба с 2012 по 2016 год. За этот период он принял участие в 148 матчах во всех турнирах, в которых отметился 77 голами и 59 результативными передачами. Вместе с «Зенитом» Халк выигрывал чемпионат России, Кубок России и Суперкубок России. Также бразилец поиграл за несколько японских клубов, «Порту» и китайский «Шанхай Порт».