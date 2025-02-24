Михаил Кержаков объяснил причину срыва трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал сорванный трансфер защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в команду. Переход армянского полузащитника в клуб из Санкт-Петербурга мог состояться в прошлом году.

— Некоторые футболисты в интервью говорят, что не пошли бы в «Зенит». Тикнизян, например, который мог к вам перейти, заявил, что если бы он гнался за деньгами, то согласился бы на трансфер, но он не хотел идти по стопам Кругового.

— Я прошу прощения, а у Тикнизяна в «Локомотиве» намного меньше зарплата?

— По информации СМИ, Наир запрашивал у «Зенита» чуть ли не в три раза больше от того, что получает в «Локо».

— Значит, дело в деньгах — видимо, его не устроила сумма. Он в «Локомотиве» наверняка мало не получает, может неплохо жить, — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».