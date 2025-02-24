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Мимович: Эракович сразу позвонил: «Приезжай, брат. «Зенит» — отличный клуб»

Мимович: Эракович сразу позвонил: «Приезжай, брат. «Зенит» — отличный клуб»
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Новичок «Зенита» Огнен Мимович рассказал, что повлияло на его решение о переходе в санкт-петербургский клуб.

«Они с Ваней Дркушичем сами мне позвонили. Причём Страхиня сразу заявил: «Приезжай, брат. «Зенит» — отличный клуб, в Петербурге всё супер». И этот разговор, конечно, упростил для меня ситуацию. Во-первых, хочу сказать, что меня в принципе очень тепло приняли, что облегчило очередную смену клуба. И, конечно, оказалось важным, что рядом есть люди, которые говорят со мной на одном языке: те же Страхиня Эракович с Ваней Дркушичем и тренер по физподготовке Арис Наглич», — цитирует Мимовича «Матч ТВ».

«Зенит» арендовал сербского правого защитника Огнена Мимовича у турецкого «Фенербахче» в зимнее трансферное окно. Футболист будет выступать в составе сине-бело-голубых до лета 2025 года. В январе текущего года «Фенербахче» приобрёл Мимовича у «Црвены Звезды» за € 6,7 млн.

Помимо Мимовича, состав «Зенита» зимой пополнили бразильский вингер Луис Энрике из «Ботафого» и сербский опорник Саша Зделар из ЦСКА. В турнирной таблице Премьер-Лиги «Зенит» занимает второе место с 39 очками.

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