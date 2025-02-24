Алексей Батраков: ориентируюсь на Модрича, постоянно пытаюсь повторить его тривеллу

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, на кого ориентируется в футболе.

— В чём секрет твоих радиоуправляемых стандартов?

— Да нет никаких. После тренировки остаюсь для себя 10-15 подач сделать.

— Кажется, ты говорил, что много смотрел, как Тони Кроос ставит стопу

— У меня своя техника, у Кросса своя — я не перенимал. Я в целом много футбола смотрю. Больше на Луку Модрича ориентируюсь.

— Часто пытаешься его тривеллу (техника, при которой игрок ударяет по мячу внешней стороной стопы. — Прим. «Чемпионата») повторить?

— Постоянно пытаюсь! Не понимаю, как у него это получается. Он кладёт, как рукой. Я через раз так внутренней стопой исполняю, а он внешней постоянно. Это богом дано, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.