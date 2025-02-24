Алексей Батраков рассказал, чего не хватает «Локомотиву» для борьбы за титул

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков прокомментировал участие своей команды в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.
— Ты представляешь себя в графике современного футбола? У Ямаля к 18 годам больше 100 матчей.
— Вижу себя только в графике чемпионата России. В других пока не вижу.
— Просто казалось, что «Локомотив» осенью попал в кризис, потому что вам было тяжело бежать.
— Когда один матч проиграл — хочешь сразу исправиться в следующем. Но если и следующий проигрываешь — засасывает. Сейчас «Сити», наверное, уже не пример, но раньше меня поражало: восьмая минута — проигрывают 0:1, 20-я минута — 3:1 ведут. И так постоянно.
— Чего вам не хватает, чтобы бороться за титул?
— Стабильности. Чуточку мы невнимательны бываем, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.