Алексей Батраков рассказал, чего не хватает «Локомотиву» для борьбы за титул

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков прокомментировал участие своей команды в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге в текущем сезоне.

— Ты представляешь себя в графике современного футбола? У Ямаля к 18 годам больше 100 матчей.

— Вижу себя только в графике чемпионата России. В других пока не вижу.

— Просто казалось, что «Локомотив» осенью попал в кризис, потому что вам было тяжело бежать.

— Когда один матч проиграл — хочешь сразу исправиться в следующем. Но если и следующий проигрываешь — засасывает. Сейчас «Сити», наверное, уже не пример, но раньше меня поражало: восьмая минута — проигрывают 0:1, 20-я минута — 3:1 ведут. И так постоянно.

— Чего вам не хватает, чтобы бороться за титул?

— Стабильности. Чуточку мы невнимательны бываем, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.