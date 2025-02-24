Дмитрий Парфёнов: кто заслужил, тот и станет чемпионом РПЛ

Экс главный тренер екатеринбургского «Урала» Дмитрий Парфёнов высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Большая группа команд борется за тройку и чемпионство в том числе. Отрывы небольшие, всем играть друг с другом, все теряют очки. Плюс не забывайте, что команды внизу таблицы тоже будут давать бой. Им нужны очки. Хотелось бы хорошей интриги до последнего тура, а кто заслужил, тот и станет чемпионом», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».

Перед стартом весеннего отрезка РПЛ «Краснодар» и «Зенит» возглавляют гонку за чемпионство с 39 очками. Третье место занимает московский «Спартак», у красно-белых 37 очков в 18 матчах. В топ-5 также входят столичные «Локомотив» и «Динамо», у которых по 35 набранных очков.