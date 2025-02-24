Михаил Кержаков: Сафонову в «ПСЖ» тяжело конкурировать с Доннаруммой по медийности

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о конкуренции между вратарями французского «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммой и Матвеем Сафоновым.

«С Доннаруммой ему тяжело конкурировать не только по футболу, но и по медийности: итальянец — основной вратарь в сборной, пришёл до Матвея, долгое время играл, у него высокая зарплата — это всё влияет. Я всегда считал, что Сафонов — сильный вратарь. То время, которое он получает, использует на все 100. Дай бог, чтобы у него всё сложилось в Париже, но, уверен, за ним следят и другие клубы, в которых он сможет играть», — цитирует Кержакова «РБ Спорт».

Воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов перебрался во французский «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Чемпионы Франции заплатили «быкам» за переход россиянина € 20 млн.

Всего в текущем сезоне Матвей Сафонов принял участие в 10 матчах «ПСЖ», из которых два — в Лиге чемпионов УЕФА. Вратарь во всех турнирах пропустил шесть мячей и пять раз уходил с поля без пропущенных голов.