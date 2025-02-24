А. Евсеев: когда приходил в «Уфу», были предпосылки для выхода в РПЛ, потом шансы пропали

Полузащитник санкт-петербургского «Динамо» Алексей Евсеев поделился воспоминаниями о годе, проведённом в «Уфе».

«Хорошо, если удастся выйти через пару сезонов. Но тогда получается, что в ближайшие два сезона задачи не будет, а потом она как-то появится. Когда я приходил в «Уфу», предпосылки для возвращения команды в РПЛ были. Но потом шансы на выход пропали. В итоге перед нами поставили задачу остаться в Первой лиге. Её мы, к сожалению, не выполнили», — цитирует Евсеева Metaratings.

По итогам первой части сезона «Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 20 очков в 21 матче чемпионата. С января 2025 года команду возглавляет российский тренер Омари Тетрадзе.

30-летний полузащитник Алексей Евсеев провел в «Уфе» сезон-2022/2023 на правах аренды из «Урала». В минувшее трансферное окно Евсеев перебрался из «Текстильщика» в петербургское «Динамо».