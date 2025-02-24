Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Локомотива» Батраков рассказал, за что может наорать Галактионов

Игрок «Локомотива» Батраков рассказал, за что может наорать Галактионов
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился мнением о главном тренере команды Михаиле Галактионове.

— Как опишешь Галактионова?
— Очень амбициозный тренер, настоящий максималист — всегда хочет побеждать. Этот настрой и нам передаётся.

— Он всегда кажется очень спокойным. На вас часто может наорать? Что терпеть не может?
— Когда ошибки повторяются, про которые он сказал несколько минут назад, а они всё равно вылезают, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Материалы по теме
«Теперь со мной хотят общаться ради выгоды». Батраков, каким вы его ещё не знали
Эксклюзив
«Теперь со мной хотят общаться ради выгоды». Батраков, каким вы его ещё не знали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android