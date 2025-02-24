Игрок «Локомотива» Батраков рассказал, за что может наорать Галактионов

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился мнением о главном тренере команды Михаиле Галактионове.

— Как опишешь Галактионова?

— Очень амбициозный тренер, настоящий максималист — всегда хочет побеждать. Этот настрой и нам передаётся.

— Он всегда кажется очень спокойным. На вас часто может наорать? Что терпеть не может?

— Когда ошибки повторяются, про которые он сказал несколько минут назад, а они всё равно вылезают, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.