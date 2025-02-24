Михаил Кержаков: Юра Борисов номинирован на «Оскар»? Мои поздравления

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на попадание российского актёра Юры Борисова в список номинантов премии «Оскар»-2025 благодаря роли в фильме «Анора».

— Как отреагировали на то, что Юра Борисов номинирован на «Оскар»?

— Супер! Молодец, мои поздравления!

— Удивились, что это произошло в нынешнее время?

— Нет, почему? У меня не так много ребят, которые живут в Европе и Америке, но они говорят, что к русским там хорошее отношение, — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Церемония награждения пройдёт 3 марта в Лос-Анджелесе, а за звание лучшего фильма соревнуются сразу 10 картин, среди которых есть даже «Анора», а также «Дюна 2», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».