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Михаил Кержаков: Юра Борисов номинирован на «Оскар»? Мои поздравления

Михаил Кержаков: Юра Борисов номинирован на «Оскар»? Мои поздравления
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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на попадание российского актёра Юры Борисова в список номинантов премии «Оскар»-2025 благодаря роли в фильме «Анора».

— Как отреагировали на то, что Юра Борисов номинирован на «Оскар»?
— Супер! Молодец, мои поздравления!

— Удивились, что это произошло в нынешнее время?
— Нет, почему? У меня не так много ребят, которые живут в Европе и Америке, но они говорят, что к русским там хорошее отношение, — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Церемония награждения пройдёт 3 марта в Лос-Анджелесе, а за звание лучшего фильма соревнуются сразу 10 картин, среди которых есть даже «Анора», а также «Дюна 2», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

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