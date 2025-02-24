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MD: «Реал» интересовался переходом Ямаля, агент игрока заявил, что у клуба «нет шансов»

MD: «Реал» интересовался переходом Ямаля, агент игрока заявил, что у клуба «нет шансов»
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Мадридский «Реал» и «ПСЖ» проявляли интерес к подписанию 17-летнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля. Однако агент футболиста Жорже Мендеш в ответ на это заявил, что у них «нет шансов». Об этом сообщил журналист Ферран Мартинес в соцсети Х.

В нынешнем сезоне Ямаль в 33 матчах забил 11 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с испанской командой рассчитан до лета 2026 года, но, по данным СМИ, будет продлён до 2030 года, как только Ямалю исполнится 18 лет. Это случится 13 июля 2025 года.

В составе сборной Испании Ямаль стал победителем чемпионата Европы в прошедшем году. В 17 матчах за команду у форварда три гола и восемь результативных передач.

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