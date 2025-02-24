Точилин — о шансах «Спартака» на чемпионство: можно проиграть «Зениту», но брать свои очки

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о шансах московского «Спартака» на чемпионство в сезоне-2024/2025.

«Сложный график? Не скажу, что это снижает шансы «Спартака» на золото. Если команда хочет бороться за медали, то график никак не может влиять. Хотя надо посмотреть, какие выезды будут логистически. Терять очки нельзя. Чемпионом становятся те команды, которые проходят сложные выезды без срывов и набирают свои очки. Можно проиграть «Зениту», но на дистанции надо брать свои очки. Тогда шансы будут. Кто-то, конечно, может посетовать на неудачный календарь, если будет терять очки, а те, кто будет выигрывать, скажет, что календарь нормальный», — цитирует Точилина «Евро-Футбол.Ру».

Московский «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской-Премьер-Лиги по итогам первой части сезона. В активе красно-белых 37 набранных очков. Возглавляющие чемпионскую гонку «Краснодар» и «Зенит» набрали в первых 18 турах по 39 очков.

Сезон возобновится для «Спартака» домашним матчем с «Оренбургом» в 19-м туре РПЛ. Далее красно-белым предстоит сыграть на выезде с «Акроном» (1/4 финала Кубка России), дома — с «Зенитом» (20-й тур), а потом снова на выезде — с «Ахматом» (21-й тур) и с «Ростовом» (22-й тур).