Роналду — самый высокооплачиваемый спортсмен 2024-го, у Месси — на € 120 млн меньше

Нападающий клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2024 года. 40-летний футболист за прошлый год смог заработать около € 248 млн. Об этом сообщает Sky Sports.

На втором месте расположился баскетболист «Голден Стейт» Стефен Карри (€ 146 млн), третий — боксёр Тайсон Фьюри (€ 140 млн). Вечный соперник Роналду — аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси — пополнил свой бюджет на € 129 млн, заняв четвёртое место. Пятёрку замкнул баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (€ 127 млн).

В нынешнем сезоне Роналду в 28 матчах забил 24 гола и отдал четыре результативные передачи.