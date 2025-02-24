Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Батраков ― о дебюте за сборную России: много взял для себя, уровень Головина виден сразу

Батраков ― о дебюте за сборную России: много взял для себя, уровень Головина виден сразу
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков прокомментировал свой дебют за национальную команду страны.

— Ты дебютировал в сборной. Что это для тебя значит?
— Интересный и приятный опыт. Мне это очень сильно добавило уверенности. Когда ты играешь с лучшими, с легионерами из других чемпионатов — много берёшь для себя. Уровень того же Головина был виден сразу. Он невероятно быстро принимает решения, классно работает с мячом под давлением. Но для него это нормально, только для нас в новинку.

— Что понравилось в подходе Карпина?
— Много упражнений с мячом: квадраты, футбол. Его главное требование — всегда вступать в отбор после потери мяча, мне это нравится, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
«Теперь со мной хотят общаться ради выгоды». Батраков, каким вы его ещё не знали
Эксклюзив
«Теперь со мной хотят общаться ради выгоды». Батраков, каким вы его ещё не знали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android