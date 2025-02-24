Батраков ― о дебюте за сборную России: много взял для себя, уровень Головина виден сразу

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков прокомментировал свой дебют за национальную команду страны.

— Ты дебютировал в сборной. Что это для тебя значит?

— Интересный и приятный опыт. Мне это очень сильно добавило уверенности. Когда ты играешь с лучшими, с легионерами из других чемпионатов — много берёшь для себя. Уровень того же Головина был виден сразу. Он невероятно быстро принимает решения, классно работает с мячом под давлением. Но для него это нормально, только для нас в новинку.

— Что понравилось в подходе Карпина?

— Много упражнений с мячом: квадраты, футбол. Его главное требование — всегда вступать в отбор после потери мяча, мне это нравится, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.