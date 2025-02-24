Сёмин: тот, кто лучше подготовит команду к матчам, и станет чемпионом

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге.

«Многое будет зависеть от того, как тренер провёл подготовку к матчам. Это большое искусство. Тот, кто лучше подготовит команду, и станет чемпионом. А кто это — я не знаю. Обычно эту работу всегда хорошо проводил Семак», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Перед стартом весеннего отрезка РПЛ «Краснодар» и «Зенит» возглавляют гонку за чемпионство с 39 очками. Третье место занимает московский «Спартак», у красно-белых — 37 очков в 18 матчах. В топ-5 также входят столичные «Локомотив» и «Динамо», у которых по 35 набранных очков.