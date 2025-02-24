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Стипиди: чушь, что «Динамо» купило Глебова ради Карпина, такого хамства давно не видел

Стипиди: чушь, что «Динамо» купило Глебова ради Карпина, такого хамства давно не видел
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Бывший функционер «Анжи» Павел Стипиди поделился мнением о переходе полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в «Динамо».

«Динамо» очень чётко проводит трансферную политику. То, что туда перейдёт Глебов, я знал ещё месяц назад. Опять же, нужно было кому-то обязательно разогревать тематику вокруг Карпина. Честно говоря, такого хамства со стороны экспертов и журналистов я давно не видел. В «Динамо» работает Личка — так зачем нести чушь собачью, что «Динамо» берёт Глебова якобы ради Карпина, который потом тоже пойдёт туда?» — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Московское «Динамо» объявило о трансфере опорного полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в последний день зимнего трансферного окна. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 8 млн. С самим футболистом был заключён контракт до лета 2030 года.

Чешский специалист Марцел Личка возглавляет московское «Динамо» с июля 2023 года. Валерий Карпин руководит «Ростовом» (с перерывом) с декабря 2017 года. Ранее сообщалось, что Карпин может покинуть «Ростов» в ближайшее время.

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