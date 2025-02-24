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Алексей Батраков высказался о бане российского футбола

Алексей Батраков высказался о бане российского футбола
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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков поделился мнением об отстранении российских команд от международных соревнований.

— Ты задумывался над тем, что ты пока даже не знаешь, что такое иметь возможность отобраться в еврокубки и выйти за сборную в международном матче?
— Совсем недавно об этом думал. Когда только начал играть, мне просто хотелось выступать — не было разницы, будет там дальше Лига чемпионов или нет. Сейчас уже есть сожаление, но надо наслаждаться тем, что есть, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года.

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