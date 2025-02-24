Михаил Кержаков: думаю, Артём Дзюба 100% побьёт рекорд моего брата

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал желание нападающего Артёма Дзюбы получить вызов в национальную команду, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам.
— Как вы относитесь к шумихе в инфополе по поводу Дзюбы и рекорда вашего брата?
« Я думаю, Артем 100% побьёт этот рекорд.
— Но Дзюба не вызывается в сборную. Понимаете позицию Карпина, что возрастные игроки не нужны национальной команде?
— Наверное, он хочет посмотреть молодых. Я не анализировал данную ситуацию.
— С Дзюбой поддерживаете контакт?
— Когда видимся, общаемся. А так — не особо часто, — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».
Александр Кержаков и Артём Дзюба делят звание самых результативных игроков в истории национальной команды России, каждый из них забил по 30 голов. Александр завершил карьеру, а Артём перестал получать вызовы в сборную с тех пор, как её возглавил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.