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Михаил Кержаков: думаю, Артём Дзюба 100% побьёт рекорд моего брата

Михаил Кержаков: думаю, Артём Дзюба 100% побьёт рекорд моего брата
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Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал желание нападающего Артёма Дзюбы получить вызов в национальную команду, чтобы побить рекорд Александра Кержакова по голам.

— Как вы относитесь к шумихе в инфополе по поводу Дзюбы и рекорда вашего брата?
« Я думаю, Артем 100% побьёт этот рекорд.

— Но Дзюба не вызывается в сборную. Понимаете позицию Карпина, что возрастные игроки не нужны национальной команде?
— Наверное, он хочет посмотреть молодых. Я не анализировал данную ситуацию.

— С Дзюбой поддерживаете контакт?
— Когда видимся, общаемся. А так — не особо часто, — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Александр Кержаков и Артём Дзюба делят звание самых результативных игроков в истории национальной команды России, каждый из них забил по 30 голов. Александр завершил карьеру, а Артём перестал получать вызовы в сборную с тех пор, как её возглавил главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

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