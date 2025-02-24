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Сухомлинов: не видел игроков с такой техникой, как у Ерёменко, он даже лучше Беллингема

Сухомлинов: не видел игроков с такой техникой, как у Ерёменко, он даже лучше Беллингема
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Полузащитник «Ростова» Данила Сухомлинов, выступающий на правах аренды за «Шинник», поделился воспоминаниями о работе с бывшим полузащитником ряда российских клубов Романом Ерёменко.

«Ерёменко — топ-игрок. Я всегда буду так говорить. У каждого, кто с ним играл, такое мнение о нём. Он — футболист высочайшего класса. Я больше не видел игроков с такой техникой и с таким обращением с мячом. Это надо было видеть вживую. По манере напоминает Беллингема? Может, он даже лучше», — цитирует Сухомлинова Metaratings.

Экс-полузащитник сборной Финляндии Роман Ерёменко выступал за такие европейские команды, как «Удинезе», «Сиена» и киевское «Динамо». В России Ерёменко в разное время защищал цвета «Рубина», ЦСКА, «Спартака» и «Ростова».

Последним клубом 37-летнего полузащитника был финский «Гнистан». С января 2025 года Ерёменко находится в статусе свободного агента.

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