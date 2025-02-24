Алексей Батраков рассказал, почему назвал кота Уэйном

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков рассказал, в честь кого назвал своего кота Уэйном.

— Какие ещё стадионы хотел бы посетить?

— «Олд Траффорд». «Манчестер Юнайтед» — первая команда, которая мне запала в сердце: Уэйн Руни и все остальные. Я даже кота Уэйном назвал в честь Руни, потому что он в те времена был рыжим, как мой кот. А в плане путешествий хочу в Японию и в США, — сказал Батраков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами.