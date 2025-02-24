Михаил Кержаков: мой брат, Александр Кержаков, сейчас смог бы играть в РПЛ

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о своих отношениях с братом, экс-нападающим сине-бело-голубых и сборной России Александром Кержаковым.

— Какие у вас отношения с братом?

— Мы сейчас близко общаемся, сблизились после рождения моего сына. Я стал семейный человеком — сейчас у нас общение лучше, чем 10 лет назад.

— Бывало, что долгое время не общались из-за конфликта?

— У нас было прохладное общение. Лет пять назад стали больше общаться.

— Александр, судя по соцсетям, чуть ли не каждый день тренируется, а Владимир Быстров и вовсе недавно сказал, что Кержаков смог бы сейчас играть в РПЛ.

— Ну да, он смог бы играть в РПЛ. Не 90 минут каждую неделю, но если форму наберёт, может подвигаться в нашем чемпионате. Есть же примеры игроков, которые в 42 года играют.

— У него мыслей вернуться в РПЛ нет?

— Не знаю. К чему-то готовится, наверное, — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

За свою профессиональную игровую карьеру Александр Кержаков выступал за санкт-петербургский «Зенит», испанскую «Севилью», московское «Динамо» и швейцарский «Цюрих».