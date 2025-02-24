Ханс-Дитер Флик из «Барселоны» был признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге

Испанская Ла Лига признала немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика лучшим тренером месяца. Об этом сообщает официальный аккаунт турнира в X (ранее Twitter). Отметим, на награду лучшего тренера февраля в чемпионате Испании также претендовали Хосе Бордалас из «Хетафе» и Карлос Корберан из «Валенсии».

«Нет лучшего способа отпраздновать день рождения», — говорится в сообщении пресс-службы Ла Лиги.

Сегодня, 24 февраля, Ханс-Дитер Флик отмечает 60-летний юбилей.

По итогам февраля в активе «Барселоны» четыре победы в четырёх матчах внутреннего первенства. В период с 22-го по 25-й тур сине-гранатовые победили «Алавес» (1:0), «Севилью» (4:1), «Райо Вальекано» (1:0) и «Лас-Пальмас» (2:0).