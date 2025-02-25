«Рома» победила «Монцу» в Серии А, у Шомуродова — гол и голевая передача

«Рома» принимала на стадионе «Олимпико» в Риме одного из аутсайдеров текущего сезона Серии А — «Монцу» — в рамках 26-го тура. Главным арбитром матча был Фабио Мареска из Неаполя. Игра завершилась уверенной победой столичного клуба — 4:0.

В основном составе «Ромы» на поле вышел экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов. После его голевой передачи на 10-й минуте отличился бельгиец Алексис Салемакерс. На 32-й минуте уже сам узбекистанский нападающий отправил мяч в ворота соперника. На 73-й минуте испанец Анхелиньо довёл счёт до крупного. На 88-й минуте опорник Бриан Кристанте установил окончательный счёт.

Победа позволила «Роме» довести количество набранных в сезоне очков до 40. По итогам 26-го тура римляне занимают в турнирной таблице девятое место. «Монца» осталась на последней строчке с 14 очками.