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Рома — Монца, результат матча 24 февраля 2025, счёт 4:0, Серия А 2024-2025

«Рома» победила «Монцу» в Серии А, у Шомуродова — гол и голевая передача
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«Рома» принимала на стадионе «Олимпико» в Риме одного из аутсайдеров текущего сезона Серии А — «Монцу» — в рамках 26-го тура. Главным арбитром матча был Фабио Мареска из Неаполя. Игра завершилась уверенной победой столичного клуба — 4:0.

Италия — Серия А . 26-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
4 : 0
Монца
Монца
1:0 Салемакерс – 10'     2:0 Шомуродов – 32'     3:0 Анхелиньо – 73'     4:0 Кристанте – 88'    

В основном составе «Ромы» на поле вышел экс-форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов. После его голевой передачи на 10-й минуте отличился бельгиец Алексис Салемакерс. На 32-й минуте уже сам узбекистанский нападающий отправил мяч в ворота соперника. На 73-й минуте испанец Анхелиньо довёл счёт до крупного. На 88-й минуте опорник Бриан Кристанте установил окончательный счёт.

Победа позволила «Роме» довести количество набранных в сезоне очков до 40. По итогам 26-го тура римляне занимают в турнирной таблице девятое место. «Монца» осталась на последней строчке с 14 очками.

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