Агент Лепсая прокомментировал несостоявшийся трансфер Матеуса Перейры в «Зенит»

Футбольный агент Тимур Лепсая высказался о несостоявшемся трансфере бразильского полузащитника «Крузейро» Матеуса Перейры в санкт-петербургский «Зенит».

«Сделку по Перейре знаю плохо, но мне сообщили источники из Бразилии, что его беременная жена никогда не хотела переезжать в Россию. Его уговаривали, соблазняли большими деньгами, но не добили вопрос», — сказал Лепсая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Ранее СМИ сообщали, что Перейра уже прошёл медобследование для перехода в «Зенит». Подчёркивалось, что санкт-петербургский клуб достиг договорённости с «Крузейро» о трансфере полузащитника за € 20 млн. Перейра выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами.