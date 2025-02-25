«Севилья» упустила победу над «Мальоркой» в компенсированное время в Ла Лиге
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«Севилья» встречалась с «Мальоркой» в матче чемпионата Испании. Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и закрывала программу 25-го тура Ла Лиги. Главный арбитр встречи — Алехандро Муньис Руис. Игра завершилась результативной ничьей — 1:1.
Испания — Примера . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Салас – 45+2' 1:1 Вальент – 90+1'
Первый гол в игре в компенсированное к первому тайму время записал на свой счёт защитник «Севильи» Кике Салас. Ответный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время. Отличился защитник «Мальорки» Мартин Вальент.
«Севилья» поднялась на 11-е место в турнирной таблице. В активе андалусского клуба 32 очка после 25 туров. У «Мальорки» — 35 набранных очков. Команда теперь располагается на восьмой строчке в таблице.
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