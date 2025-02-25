Мойзе Кина выписали из больницы после того, как он потерял сознание в матче с «Вероной»

Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин выписан из больницы после того, как он потерял сознание прямо во время матча своей команды с «Вероной» в рамках 26-го тура итальянской Серии А (0:1). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Мойзе Кин был выписан из больницы в Вероне ночью и вернулся во Флоренцию. Все проведённые клинические и диагностические тесты дали отрицательный результат», — говорится в сообщении «Фиорентины» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Мойзе Кин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.