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Мойзе Кина выписали из больницы после того, как он потерял сознание в матче с «Вероной»

Мойзе Кина выписали из больницы после того, как он потерял сознание в матче с «Вероной»
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Нападающий «Фиорентины» Мойзе Кин выписан из больницы после того, как он потерял сознание прямо во время матча своей команды с «Вероной» в рамках 26-го тура итальянской Серии А (0:1). Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Мойзе Кин был выписан из больницы в Вероне ночью и вернулся во Флоренцию. Все проведённые клинические и диагностические тесты дали отрицательный результат», — говорится в сообщении «Фиорентины» на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Мойзе Кин принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

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