Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Результаты матчей чемпионата Италии 24 февраля

Результаты матчей чемпионата Италии 24 февраля
Комментарии

В понедельник, 24 февраля, состоялся один матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 24 февраля:

«Рома» — «Монца»- 4:0.

После 26 матчей турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер», у которого 57 очков. На втором месте находится «Наполи» с 56 очками. Третью строчку занимает «Аталанта», набравшая 54 очка. В зоне вылета находятся «Эмполи» (21), «Венеция» (17), «Монца» (14). «Рома» располагается на девятом месте с 40 очками.

Материалы по теме
Шалимов посоветовал Сперцяну не переходить в клубы из Италии, Англии и Германии

Ультрас «Наполи» вернули Спаллетти украденный руль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android