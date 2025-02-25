В понедельник, 24 февраля, состоялся один матч 26-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Италии 24 февраля:

«Рома» — «Монца»- 4:0.

После 26 матчей турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Интер», у которого 57 очков. На втором месте находится «Наполи» с 56 очками. Третью строчку занимает «Аталанта», набравшая 54 очка. В зоне вылета находятся «Эмполи» (21), «Венеция» (17), «Монца» (14). «Рома» располагается на девятом месте с 40 очками.

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