Результаты матчей испанской Ла Лиги 24 февраля

В понедельник, 24 февраля, прошёл один матч 25-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Испании 24 февраля:

«Севилья» — «Мальорка» — 1:1.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 54 очка. На втором месте находится «Реал», набравший одинаковое количество очков с «блауграной». Замыкает тройку лидеров мадридский «Атлетико», на счету которого 53 очка. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 48 и 44 очка соответственно. В зоне вылета располагаются «Валенсия» (23), «Алавес» (22) и «Вальядолид» (15).

В Испании подрались представители ультрас четырёх клубов: