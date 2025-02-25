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Тренер «Галатасарая» высмеял поведение Моуринью после матча с «Фенербахче»

Тренер «Галатасарая» высмеял поведение Моуринью после матча с «Фенербахче»
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Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук отреагировал на поведение наставника «Фенербахче» Жозе Моуринью, который после очного матча команд (0:0) отправился в судейскую комнату к главному арбитру встречи.

Турция — Суперлига . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
0 : 0
Фенербахче
Стамбул

«Моуринью очень долго плакал! Плачущий… Он знаменит тем, что плачет. Пошёл в судейскую комнату и ныл там! Да и пусть себе рыдает», — приводит слова Бурука Goal.

«Галатасарай» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Турции, набрав 64 очка по итогам 24 матчей. «Фенербахче» занимает второе место, в активе команды португальского специалиста Жозе Моуринью 58 очков.

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