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Матеусу Перейре, который мог перейти в «Зенит», угрожают расправой

Матеусу Перейре, который мог перейти в «Зенит», угрожают расправой
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Фанаты «Крузейро» угрожают расправой бразильскому полузащитнику Матеусу Перейре и ещё двум футболистам команды. Об этом сообщает SAPO Desporto.

По информации источника, недовольные болельщики повесили на виадуке в Белу-Оризонти три куклы, одетые в футболки трёх игроков «Гремио», в том числе и Перейры. На футболках были красные пятна, имитирующие кровь. Отмечается, что фанаты были разозлены словами Перейры о желании уйти из «Крузейро» в другой клуб.

Ранее СМИ сообщали, что Перейра уже прошёл медобследование для перехода в «Зенит». Подчёркивалось, что санкт-петербургский клуб достиг договорённости с «Крузейро» о трансфере полузащитника за € 20 млн. Перейра выступает в составе «Крузейро» с лета 2024 года. За этот период он принял участие в 81 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 17 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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