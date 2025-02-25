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Бензема не согласился с Роналду, назвавшим себя лучшим футболистом в истории

Бензема не согласился с Роналду, назвавшим себя лучшим футболистом в истории
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Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема заявил, что не считает португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду лучшим футболистом в истории.

«Каждый говорит то, что хочет. Если он думает, что он лучший в истории… Для меня, например, это бразилец Роналдо», — приводит слова Бензема TNT Sports Brasil.

36-летний Карим Бензема присоединился к саудовскому клубу летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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