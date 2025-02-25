«Думал бы, что это отмывание бабок». Гурцкая раскритиковал «Спартак» за покупку Гарсии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о решении московского «Спартака» подписать нападающего Ливая Гарсию.

«Ливай Гарсия не будет играть. Ему 28 лет. Он заканчивает. Его лучший год был три года назад, потом всё хуже и хуже. Потом начались травмы – и вдруг нашёлся «Спартак», который вливает двадцатку.

Если бы я не знал, что этого нет, а я знаю, что этого нет, то я бы думал, что это отмывание бабок. Потому что нельзя купить Гарсию из Греции за такие бабки», — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

По данным Transfermarkt, самой дорогой покупкой «Спартака» в нынешнем сезоне стал нападающий Ливай Гарсия, который перешёл из греческого АЕКа за € 18,7 млн зимой. 11 февраля красно-белые объявили о трансфере вингера Пабло Солари из «Ривер Плейт» за € 10 млн. Третьим новичком команды стал вратарь Илья Помазун, который перешёл в «Спартак» из ЦСКА.