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Агент Тимур Гурцкая объяснил, почему Валерий Карпин намерен покинуть «Ростов»

Агент Тимур Гурцкая объяснил, почему Валерий Карпин намерен покинуть «Ростов»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о возможном уходе главного тренера «Ростова» Валерия Карпина из клуба.

«Карпин не ушел в это окно, но он был на соскоке. Он хотел уйти. Что поменялось? Это как с Гвардиолой в «Манчестер Сити». Бросить команду сейчас было бы как будто предательство. Потому что они ослабли, они продали игрока ключевого.

Я знаю, почему Валерий Георгиевич хотел уйти. До 10 июня он не увидит свою семью, для него это тяжело. Когда все будут неделю отдыхать, он будет находиться в сборной. Эти переезды, он реально морально уже устал. Там не вопрос финансов, ещё чего-то. Просто человек устал, он уже семь лет там работает. Тяжёлые условия», — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат».

После 18 туров РПЛ «Ростов» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице, набрав 26 очков. В следующем туре подопечные Валерия Карпина сразятся с московским «Динамо».

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