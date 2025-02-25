Саша Зделар обратился к болельщикам «Зенита» после перехода из ЦСКА

Новичок «Зенита» Саша Зделар обратился к болельщикам сине-бело-голубых после перехода из московского ЦСКА.

«Для начала я должен сказать им «привет». Мы будем отдавать всё возможное на поле, чтобы выиграть чемпионат и Кубок. Для нас это очень важно», — приводит слова Зделара пресс-служба «Зенита».

Напомним, ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» 21 февраля. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.