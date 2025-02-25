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Аккаунт Ла Лиги отреагировал на первый гол Арсена Захаряна в нынешнем сезоне

Аккаунт Ла Лиги отреагировал на первый гол Арсена Захаряна в нынешнем сезоне
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Пресс-служба испанской Примеры отреагировала на первый гол российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

«Он вернулся! Ты заслужил это, Заха», — написала пресс-служба Ла Лиги в одной из социальных сетей.

21-летний Захарян, ставший игроком испанской команды летом 2023 года, первый гол за «Сосьедад» забил 15 марта 2024 года в ворота «Кадиса» (2:0). В нынешнем сезоне россиянин отыграл лишь 78 минут в четырёх матчах, пропустив большую часть из-за травм.

«Реал Сосьедад» набрал 34 очка в 25 матчах испанского чемпионата. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

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