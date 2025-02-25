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В «Галатасарае» заявили о намерении возбудить уголовное дело в отношении Жозе Моуринью

В «Галатасарае» заявили о намерении возбудить уголовное дело в отношении Жозе Моуринью
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Пресс-служба футбольного клуба «Галатасарай» раскритиковала португальского наставника «Фенербахче» Жозе Моуринью после очного матча между командами (0:0). После игры португалец заявил, что в одном из эпизодов матча все представители «Галатасарая» «прыгали на скамейке, как обезьяны».

Турция — Суперлига . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
0 : 0
Фенербахче
Стамбул

«С самого начала работы в Турции главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью постоянно выступал с уничижительными заявлениями в адрес турецкого народа. Сегодня его высказывания перешли от аморальных комментариев к попросту бесчеловечной риторике. Мы официально заявляем о своём намерении возбудить уголовное дело в связи с расистскими высказываниями Жозе Моуринью, а также направить официальные жалобы в УЕФА и ФИФА», — говорится в заявлении «Галатасарая».

«Галатасарай» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Турции, набрав 64 очка по итогам 24 матчей. «Фенербахче» занимает второе место, в активе команды португальского специалиста Жозе Моуринью 58 очков.

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